Victoria Alba Pattinaggio con tre atleti ai Campionati Italiani Fisr

Gli ultimi Campionati Italiani Fisr della stagione si sono svolti a Piancavallo (PN), e hanno visto impegnati gli atleti delle categorie Divisione Nazionale. Anche in questa occasione la Victoria Alba Pattinaggio asd ha partecipato alla manifestazione, con tre atleti qualificati grazie agli ottimi piazzamenti ottenuti agli scorsi campionati regionali.

Sulla pista friulana hanno gareggiato Gessica Fresia (Divisione Nazionale A, 2009), Emanuele Martino (Divisione Nazionale A, 2009) e Sofia Adamo (Divisione Nazionale C, 2007): tutti e tre i ragazzi albesi sono stati autori di buone prove, dimostrando di voler onorare con determinazione e passione la loro qualificazione al più importante evento federale dedicato alle loro categorie, confrontandosi ad armi pari con coetanei provenienti da tutta Italia.

Dopo questa trasferta arrivano le sospirate e meritate vacanze per gli atleti della Victoria Alba Pattinaggio: qualche settimana per ricaricare le batterie per ripartire al meglio per la stagione 2024/25, con nuovi ed ambiziosi obiettivi.

Nel mese di settembre ripartiranno anche i corsi di avviamento al pattinaggio artistico, aperti ai bambini dai 5 anni in su: tutte le informazioni saranno pubblicate sui canali social dell’associazione (Victoria Alba Pattinaggio su Facebook ed Instagram).