A Farigliano sbocciano i girasoli: nel fine settimana l'apertura del labirinto a forma di cuore [FOTO]

Ha la forma di un cuore, visto dall'alto, il nuovo labirinto creato per "Girasoli a Farigliano".

Si apre ufficialmente la stagione del fiore del buon umore e sabato 3 agosto si apriranno anche le porte del labirinto in località Prella.

La quarta edizione dell'evento, nato per promuovere il turismo a chilometro zero, ideato e curato dall'assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano, ha come obiettivo quello di accogliere l'estate e colorare il paese con il "fiore del buonumore".

Dopo la "Notte gialla", lo scorso (leggi qui), con qualche settimana di ritardo causa maltempo ora il paese dei 'gat ross' è pronto ad accogliere tutti per scattare simpatiche fotografie. Come sempre, oltre al labirinto, ci saranno diversi campi in paese, la cartina verrà pubblicata nei prossimi giorni.

Il labirinto sarà visitabile dalle 9 alle 20 il sabato e la domenica.