Inaugura la stagione dei girasoli a Farigliano

È stata inaugurata ufficialmente questa sera, con la notte gialla, la stagione dei girasoli a Farigliano.

“La fioritura è un po’ in ritardo quest’anno - ha detto il sindaco Ivano Airaldi - come sempre ringrazio la mia squadra che ha lavorato e ha ideato questo evento che negli anni è cresciuto tantissimo, gli uffici comunali, ai nonni vigili, alla pro loco e agli imprenditori del nostro territorio.

Colgo l’occasione anche per ringraziare anche il dottor Maurizio Ippoliti, per la grande disponibilità, oggi in rappresentanza del comune di Mondovì.”

Il sindaco ha poi ringraziato tutte le autorità intervenute tra le quali Franco Graglia (regione Piemonte); l’associazione Bocce Quadre e Mirco Spinardi (Fondazione CRC), Mario Bovetti (presidente GAL Mongioie).

L’evento è nato quattro anni fa, per promuovere il turismo a chilometro zero, grazie all’assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano.

Ci saranno due nuovi campi dove poter scattare simpatiche foto quest'anno, riconfermato anche il labirinto e il contest, a partire dal 20 luglio. Tra le novità un campo sperimentale con semi mieliferi dove verranno portate alcune arnie, per la creazione di un miele dedicato ai girasoli.