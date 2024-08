Consiglio comunale straordinario a Govone: la minoranza chiede di deliberare il 'no' all'impianto biometano

Convocato per martedì 6 agosto alle ore 19.30 un consiglio comunale straordinario a Govone, richiesto dai gruppi consiliari di minoranza.

Alcuni giorni fa il comune di Govone aveva espresso la propria posizione rispetto al progetto di costruzione, in frazione Canove, di un impianto di produzione di Biometano, vicenda che aveva portato nel luglio 2023 alle dimissioni del sindaco, allo scioglimento della precedente amministrazione e al commissariamento del comune.

L’attuale minoranza richiede ora di deliberare formalmente la contrarietà all’impianto e la costituzione immediata di una commissione ambiente.

La seduta aperta al pubblico servirà a definire meglio gli orientamenti futuri del comune di Govone, ricordando che è stato presentato da parte del comitato “No Biometano a Govone” un ricorso al Tar, che ha momentaneamente posto in sospensiva la costruzione dell’opera.

I gruppi di minoranza hanno anche presentato un’interrogazione sulla sicurezza stradale, riguardante la pericolosità di alcune strade comunali, con la richiesta di installare un semaforo intelligente in via Castello, sempre frazione Canove, nei pressi dell’edicola-tabaccheria, un punto critico dove si sono verificati in passato numerosi incidenti.