Alba, controlli nei mercati: 15 licenze commerciali sospese da parte del Comune

I controlli sulle attività dei mercati albesi e le ordinanze di sospensione dell'attività commerciali per il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico sono stati il tema di un'interrogazione del consigliere Lorenzo Barbero (Lega).

La disamina della situazione è stata affidata all'assessore al Commercio Roberto Cavallo: "Le verifiche hanno riguardato 26 operatori, mentre 15 sono state le ordinanze di sospensione amministrative di commercio su aree pubbliche. Dodici hanno già regolarizzato la loro posizione, invece in 3 casi non c'è stato il pagamento, ma non sono attualmente presenti nei banchi del mercato. La polizia municipale sta monitorando la situazione dei morosi in modo che ci sia un corretto iter delle attività di pagamento in merito al rilascio dell'autorizzazione e alla riscossione del canone.

Stiamo procedendo, con la collaborazione delle associazioni di categoria e delle rappresentanze, con un'opera di riordino che dovrà sfociare in un nuovo regolamento che sarà oggetto di questo Consiglio. L'obiettivo è sistemare questioni ancora aperte e di convivenza tra aree mercatali che non sempre convivono in modo equilibrato".