La storica sede dell'AgenForm "Cemi" di Savigliano trasloca per restauri

Dopo oltre vent'anni, “Centro europeo di modellismo industriale” di Savigliano, fondato dal celebre designer Giorgetto Giugiaro, lascia l'edificio della Crusà Neira per avviare un ambizioso progetto di restauro.

Vi sarà quindi un cambio di sede temporaneo che apre le porte a un futuro ancora più luminoso per la formazione degli studenti del settore automotive.

Dal 1° settembre la storica sede dell'AgenForm Cemi di Savigliano chiuderà temporaneamente per permettere l'inizio dei lavori di restauro. L'edificio, che fa parte del complesso seicentesco della Crusà Neira e ospita i locali dell'AgenForm Cemi dal 2001, sarà sottoposto a un ampio intervento di ristrutturazione. Durante i lavori, la scuola si trasferirà nella sede extrametropolitana dell’Università degli Studi di Torino, in via Garibaldi 16, sempre a Savigliano.

Il trasferimento nella sede universitaria offrirà agli studenti dell'AgenForm Cemi un ambiente moderno e adeguato alle esigenze formative durante il periodo di restauro. La decisione di spostarsi presso l’Università degli Studi di Torino è stata presa per garantire la continuità didattica e per offrire agli studenti le migliori condizioni possibili per proseguire i loro studi.

Il restauro dello storico edificio della Crusà Neira durerà circa due anni. Al termine dei lavori, l’AgenForm Cemi tornerà nella sua sede originale, che sarà completamente rinnovata e ampliata.

I nuovi locali saranno situati al piano terra e offriranno per la prima volta agli studenti la possibilità di realizzare ed esporre progetti in scala 1:1. Questa nuova configurazione permetterà al centro di potenziare ulteriormente la propria offerta formativa, rispondendo alle esigenze del settore automotive con strutture all'avanguardia.

L’AgenForm di Savigliano, conosciuta anche come “Centro europeo modellismo industriale”, è presente in città dal 2001, dopo il trasferimento da Garessio.

Fondata nel 1998 da un’idea di Giorgetto Giugiaro e Arrigo Gallizio, l’istituto nacque dalla collaborazione tra AgenForm e l’Anfia. (Associazione nazionale filiera industrie automobilistiche) per rispondere a un fabbisogno occupazionale espresso dal settore automotive. Sin dalla sua fondazione, AgenForm Cemi ha formato centinaia di giovani, grazie ai finanziamenti pubblici erogati su bandi per la formazione di disoccupati. L’efficacia dei programmi di formazione è testimoniata dal fatto che il 95% degli studenti ha trovato lavoro nel settore dopo aver completato i corsi.

Il restauro della sede storica rappresenta un passo importante per il Centro europeo modellismo industriale, che potrà così continuare a offrire formazione di alta qualità in un ambiente rinnovato e moderno. Il trasferimento temporaneo presso l’Università degli Studi di Torino garantirà la continuità delle attività formative, permettendo agli studenti di proseguire il loro percorso senza interruzioni. Al termine dei lavori, la nuova sede offrirà spazi e opportunità inedite, confermando il Cemi come punto di riferimento per la formazione nel settore del modellismo industriale e dell’automotive.