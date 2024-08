Prorogata la mostra "Uno spazio per sette racconti", arricchita da "Contaminazioni"

ANTONELLA LINGUA - “A la carte”

In questo progetto fotografico mi sono riproposta di ritrarre il cibo per come lo vedo, il mio sguardo conflittuale e autentico su ciò che dà vita, offre piacere... un qualcosa che mi riguarda, che ci riguarda e verso cui la nostra società ha un viscerale bisogno di recuperare un rapporto di leggero e divertente equilibrio.

CLAUDIO PAPPALARDO “I Lampioni: questi sconosciuti...”

I lampioni sono parte integrante dell'arredo e del paesaggio urbano delle nostre città. Di notte illuminano le strade, le piazze, i vicoli e i piazzali... di giorno abbelliscono con le loro forme o viali e le passeggiate. Hanno visto, vedono e vedranno passare sotto la loro luce la vita notturna e la quotidianità di tutti noi. In queste mie fotografie racconto di alcuni lampioni che mi hanno affascinato per la loro forma, per l'ambiente circostante e per la sensazione dell’istante.

MIRANDA BONGIOVANNI "Alla ricerca delle Botteghe d'Arte in Valle”

“Vivere l’Arte...Vivere con gli Artisti... Vivere e... valorizzare il territorio”

Il mio progetto fotografico è iniziato dalla foto del “cuore”...

L’Arte è una forma di comunicazione e di espressione che tocca le corde più sensibili delle persone, trasmette emozioni, ed è quello che ho provato incontrando gli Artisti nelle loro botteghe e nei loro laboratori. Gli Artisti creano bellezza, opere uniche mettendo la testa, il cuore e tanta passione. Vivere e... valorizzare il territorio attraverso l’Arte e la creatività.

PAOLO DEMARIA “La Grotta degli Artisti”

Il sottosuolo di Roma è come una città sommersa, ricca quanto e forse più di quella visibile, e custodisce tesori stupefacenti che raccontano delle genti che nel tempo vi hanno abitato. Alcuni di questi tornano alla luce e, con sforzi notevoli, anche alla fruizione del pubblico. Uno di essi è la Domus Aurea, con i suoi saloni immensi ricoperti da affreschi ancora molto vividi. Con questo progetto facciamo un tuffo nel passato, ritornando al XV secolo, e immaginiamo di unirci ai primi artisti che si calarono in questi spazi per ammirare e studiare un'arte fino ad allora dimenticata, ma che con il loro estro sarebbe ritornata centrale e à la mode nelle dimore di tutta Europa.