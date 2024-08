Auto in fiamme sulla A6 nei pressi dei Massimini di Carrù: code, ma nessun ferito [VIDEO]

La coda formatosi sulla A6 per l'incendio dell'autovettura

Traffico in tilt, ma nessuna persona coinvolta nell’incendio di un’autovettura avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 agosto sull’autostrada A6 Torino-Savona, nei pressi dello svincolo con la A33 a Massimini di Carrù.

Il fatto intorno alle 17,10 sulla corsia verso Torino: immediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco con l’autobotte da Mondovì, che hanno proceduto a spegnere le fiamme.

Inevitabilmente si sono create alcune code, circa un chilometro, in direzione del capoluogo regionale, ma la circolazione non è stata interrotta in quanto il conducente del mezzo coinvolto è riuscito ad accostare sulla corsia d’emergenza.

Sul posto anche le forze dell’ordine per la regolamentazione del traffico, che sta lentamente tornando alla normalità.