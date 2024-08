È sicuro viaggiare in Egitto dopo gli eventi a Gaza tra Israele e Hamas?

Molti passeggeri che desiderano visitare l'Egitto si chiedono se sia sicuro in Egitto, soprattutto a causa delle guerre tra Israele e Hamas a Gaza, dove Hamas ha iniziato un'atto militare contro Israele il 7 ottobre, prendendo un gran numero di prigionieri di guerra tra i civili e i soldati israeliani.

Israele ha risposto con intensi bombardamenti aerei fino all'ora, come ritorsione per ciò che Hamas aveva fatto .

L'Egitto ha una superficie di 1 milione di chilometri quadrati e la maggior parte delle destinazioni turistiche sono lontane dagli eventi tra Israele e Hamas, a eccezione dei 60.000 chilometri quadrati della penisola del Sinai, adiacente al confine con Israele e Gaza, che comprende la famosa città di Sharm el-Sheikh, per cui i turisti italiani possono godere dell'intera gamma di aree turistiche, tra cui Il Cairo, le crociere nobiliari, il Mar Rosso come Hurghada e Marsa Alam

Cosa c'entra l'Egitto con gli eventi?

Egitto e Israele hanno avuto un accordo di pace ed entrambi gli Stati hanno rispettato questo trattato fin dalla sua firma e hanno importanti relazioni politiche, diplomatiche, commerciali e turistiche. Il problema è che l'Egitto è anche legato ai confini della città di Gaza controllata da Hamas, che ha minacciato Israele di effettuare un'invasione di terra di questa città per sradicare Hamas. Gaza è collegata all'Egitto da un piccolo confine avanzato dal valico di Rafah, che è l'unico modo per far entrare e uscire l'assistenza medica e umanitaria dalla città. Con il progredire degli eventi, Israele ha chiesto l'apertura del valico di Rafah per i civili che vivono nel settore, in modo che Israele potesse affrontare Hamas senza la caduta di un gran numero di civili. L'Egitto si è rifiutato di mantenere la sicurezza. Questo valico è destinato all'attraversamento di aiuti, non di persone, e ha chiesto che l'Egitto permettesse il passaggio dell'assistenza umanitaria a Gaza City attraverso Rafah.

Quando finirà il conflitto?

Con il progredire degli eventi, nei giorni precedenti ha visitato Israele e il Medio Oriente il Segretario di Stato degli Stati Uniti Anthony Blinkin, che ha sentito da tutti come si stava risolvendo il conflitto. Ha anche sollecitato la necessità di calma e di assistenza per entrare nella città di Gaza.

Gli analisti ritengono che si sia vicini al raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco per poi consentire l'ingresso dei soccorsi nella città di Gaza e l'avvio dei negoziati per il rilascio della famiglia israeliana.

Situazione del turismo in Egitto

L'Egitto non ha risentito molto del turismo, soprattutto per la distanza tra la zona di conflitto e le aree turistiche, a eccezione di coloro che avevano programmato di recarsi a Sharm el-Sheikh. Alcuni di loro hanno cancellato il viaggio, altri lo hanno rimandato di mesi in attesa che gli eventi si calmassero.

Consigli per un viaggio in Egitto

Potete viaggiare in Egitto e godervi i programmi di crociera al Cairo e sul Nilo e, se siete amanti del mare, potete integrare Hurghada o Marsa Alam.

evitate di parlare di politica durante il viaggio

evitate di andare in giro da soli senza una compagnia turistica organizzata per evitare i venditori ambulanti o di essere esposti a truffe commerciali.

Le migliori compagnie con cui potete prenotare un viaggio in Egitto

Memphis Tours: è la prima agenzia di viaggi in Egitto, un titolo ottenuto dopo un lungo periodo di duro lavoro e dedizione. Si sforzano incessantemente di assicurare che ogni dettaglio del vostro tour sia accuratamente organizzato e modellato sulle vostre inclinazioni personali. Indipendentemente dal fatto che siate attirati dall'esplorazione delle affascinanti antiche, dalla navigazione sul fiume Nilo o dall'immersione nella vivace cultura egizia, l'agenzia è perfettamente equipaggiata per rispondere ai vostri desideri.

Viaggio in Egitto: "Affiliato all'agenzia BTE" è un portale di viaggi con sede in Egitto avviato tre anni fa. In questo lasso di tempo relativamente breve, cinquemila individui hanno organizzato il loro viaggio in Egitto attraverso questa piattaforma, effettuando prenotazioni online sul sito dell'agenzia. Tutte le gite sono coordinate sul campo da Sahara Egypt Travel, la seconda agenzia più votata su Trip Advisor, immediatamente dopo Memphis Tours.

Crociera sul Nilo: È una piattaforma di viaggio altamente raccomandato quando si visita l'Egitto. Lavorando in collaborazione con un'agenzia di viaggi molto rinomata nella regione, che vanta esperti e guide certificate e riceve recensioni entusiastiche da parte dei clienti precedenti su Trip Advisor.