Attesi quasi 500 atleti per il Primo Trofeo Bocce - Città di Dronero

Sabato 3 e domenica 4 agosto Dronero sarà protagonista di un evento sportivo eccezionale: il Primo Trofeo Bocce - Città di Dronero.

Piazza Martiri, cuore del centro storico e ritrovo ogni lunedì per le molte bancarelle del tradizionale mercato, si trasformerà in un suggestivo campo da bocce a cielo aperto. Inghiaiata, la piazza verrà divisa in una quarantina di spazi ed ospiterà un totale di quasi 500 atleti.

Ci saranno gare durante tutto il corso delle giornate e suggestive saranno le finali in notturna sabato e domenica sera.

“È un primo straordinario trofeo, che come Comune abbiamo fortemente voluto - racconta emozionato il vicesindaco Mauro Arnaudo - C’è dietro uno sforzo organizzativo enorme ed il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione con la l’ASD Bocciofila Valle Maira che ringrazio a nome di tutta l’amministrazione comunale. Come assessore allo sport non posso che essere davvero felice, perché ancora una volta lo sport sarà protagonista assoluto a Dronero!

Ci tengo particolarmente, non soltanto da sportivo ed appassionato, ma proprio perché credo che in un tempo segnato da divisioni e conflitti, sia proprio lo sport uno dei più bei insegnanti dello stare insieme, di unione, lealtà, sana competizione e solidarietà. Saranno due giorni davvero importanti, vi aspettiamo numerosi!”

Le competizioni si svoleranno con Poule ed eventuali assestamenti a tempo 50 minuti più due giocate e fase finale con partite a 13 punti.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.