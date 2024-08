Proseguono a Ormea le due rassegne letterarie "Leggo e ci ragiono" e "Conversazioni di ferragosto"

Proseguono a Ormea gli appuntamenti estivi dedicati ai libri, autori ed esperti nelle due rassegne “Leggo e ci ragiono” e “Conversazioni di ferragosto”. Il tema che quest’anno si è voluto indagare nell’ambito dell’iniziativa “Leggo e ci ragiono” è quello specifico della montagna: ragionare partendo dai libri è lo stimolo per mettere a confronto le diverse visioni e i sentimenti che la montagna evoca.



Dopo Davide Porporato e Piercarlo Grimaldi, sarà la volta di Asja Gollo che sabato 3 agosto presenta alle ore 17 in Piazza Nani a Ormea il suo lavoro “Tradizioni sostenibili nelle Alpi”. La rassegna proseguirà con altri due appuntamenti previsti per lunedì 19 agosto (Lorenzo Gariano presenta “Un respiro oltre l’Everest”) e lunedì 11 ottobre (Cinzia Dutto presenta “La tua stagione”).



In “Conversazioni di ferragosto” dal 5 al 9 agosto sono programmati incontri con esperti per approfondire un argomento altrettanto importante nel contesto della sostenibilità sociale, ovvero quello riguardante il mondo dei bambini, de giovani e la difficolta di crescere.



Diversi appuntamenti in calendario tra cui Graziana Galvagno il 5 agosto con "Due paure di genitori e nonni: febbre e incidenti domestici", il 6 agosto Mario Francesco Frigerio racconta "Il neonato, questo sconosciuto".



Mercoledì 7 agosto "La scuola dell'inclusione: diritto, impegno, sostenibilità" sarà protagonista degli incontri pomeridiani con Marzia Gemelli (La scuola dell’infanzia), Nadia Zunino (la scuola Primaria) e Gabriella Pesce (La scuola di secondo grado)

Giovedì 8 agosto alle 16.30 l'educatore Marco Rossello col libro OSTINATA-MENTE affronta il tema del disagio e delle Comunità educative, mentre alle ore 21:00 in Piazza San Martino Arianna Cesarone presenta “I treni della felicità”, con filmati, fotografie e brani che hanno trattato il tema dell’iniziativa solidaristica nata nel secondo dopoguerra.



L’evento si concluderà venerdì 9 agosto con una tavola rotonda e tutti gli appuntamenti, ad eccezione de “I treni della felicità”, si svolgeranno Nella Sala Conferenze delle ex-Scuole in Via Dott. Bassi a Ormea dalle ore 16:30 alle ore 18:00 - l'ingresso è libero.



Le iniziative, curate dall’Associazione Culturale Ulmeta, in collaborazione col Comune di Ormea e con il contributo della Fondazione CRC, sono inserite nel progetto “O.R.M.E.A. 2024 - Aria, Acqua, Terra E Fuoco”, un'occasione per riflettere sulla salvaguardia di questi quattro elementi.



Il territorio di Ormea, per la sua peculiarità e grazie alle sue proposte, bene si presta a un confronto aperto per rafforzare la responsabilità di tutti nella promozione dell'armonia con la Natura, e in linea con principi quali la sostenibilità e il rafforzamento dell’identità comunitaria.