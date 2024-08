Busca, a Casa Francotto inaugurata la mostra dedicata a Maria Rosa Ravera Aira

Una grande cartolina di AUGURI accoglie i visitatori all’entrata della galleria: la Città rende omaggio alla pittrice Maria Rosa Ravera Aira, nell’estate in cui compie cent’anni, con una mostra personale nella galleria Casa Francotto da oggi, 2 agosto, al 29 settembre.

All’inaugurazione sono stati presenti la pittrice, accompagnata dal presidente e dalla direttrice della casa di riposo Ospedale civile di Busca di cui è ospite, Tommaso Alfieri e Antonella Sanna, il sindaco Ezio Donadio, la vice-sindaco Beatrice Aimar, l'assessore regionale Marco Gallo e Dario Lorenzati, uno dei curatori dell’evento.



“Busca è grata a questa amata artista – ha detto il sindaco Ezio Donadio - per il suo sincero e totale attaccamento alla città. E’ con grande piacere, pertanto, che dedichiamo a lei questa esposzione nella Casa che lei frequentò come amica dell’artista e benefattore Ernesto Francotto”.



"La Mostra - aveva avuto modo dire la assessora alla Cultura Lucia Rosso - è un’opportunità per celebrare il talento e la creatività di Ravera Aira, ma è anche un momento significativo per la nostra comunità, che si stringe attorno a lei per ringraziarla affettuosamente".