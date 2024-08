Dal Parco delle Alpi Liguri massima attenzione alla rete dei sentieri: 50mila euro per la manutenzione

L’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri ha approvato due importanti provvedimenti per la sistemazione della rete sentieristica che si snoda sul territorio dell’area protetta e nei suoi 8 Comuni (Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte e Rezzo in Valle Arroscia, Molini di Triora e Triora in Valle Argentina, Pigna e Rocchetta Nervina in Val Nervia), con particolare riguardo ai percorsi inseriti nella carta inventario della Rete Escursionistica Ligure (REL).

Con il primo provvedimento sono state stanziate risorse per un totale di 49mila euro finalizzate alla manutenzione ordinaria della rete sentieristica iscritta nella REL e ricadente nei Comuni del Parco; sono 157 chilometri inclusi nel cosiddetto “Sentiero del Parco” che attraversa da ovest a est il territorio da Rocchetta Nervina fino a Cosio d’Arroscia e, in 4 itinerari ad anello, con partenza e arrivo rispettivamente nei borghi di Rezzo, Triora, Pigna e Rocchetta Nervina.

Ecco nel dettaglio il progetto:

Sentiero del Parco : Tappa 1 Rocchetta Nervina-Gouta, Tappa 2 Gouta-Pigna, Tappa 3 Pigna-Colla Melosa, Tappa 4 Colla Melosa-Triora, Tappa 5 Triora-Realdo, Tappa 6 Realdo-Passo Garlenda, Tappa 7 Passo Garlenda-Mendatica, Tappa 8 Mendatica-Cosio d’Arroscia, Tappa 9 Cosio d’Arroscia-Montegrosso Pian Latte, Tappa 9bis Cosio d’Arroscia-Colle di Nava, Tappa 10 Montegrosso Pian Latte-Passo Pian Latte, Tappa 11 Passo Pian Latte-Rezzo.

Anelli del Parco :

Anello di Rezzo – Rezzo-Giara-SP17-M. Bueleo – Rezzo

Anello di Triora – Triora-M. Pellegrino-Passo della Guardia-Triora

Anello di Pigna – Pigna-Gola di Gouta-Muratone-Passoscio-Pigna

Anello di Rocchetta Nervina – Rocchetta-SP69-AVML-Gola di Gouta-Rocchetta

L’Ente Parco ha inoltre, attivato una nuova procedura per quanto riguarda i Consigli di amministrazione che si svolgeranno in maniera “itinerante”, toccando tutti e otto i comuni che fanno parte dell’Ente: si inizierà giovedì 8 agosto dal Comune di Cosio d’Arroscia.