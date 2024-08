Margreen: finanziati nove interventi nei rifugi alpini con la Green Community

Si è rapidamente conclusa l’istruttoria delle candidature inoltrate dalle Sezioni CAI e da numerosi gestori dei rifugi alpini delle Valli Stura e Gesso nell’ambito del bando emesso dall’Unione Montana Valle Stura, capofila della Green Community “Margreen - Marittime, le Alpi che si affacciano sul Mediterraneo”, di cui fanno parte anche l’Unione Montana Alpi Marittime, i Comuni di Roaschia e di Valdieri e il Parco delle Alpi Marittime.



Margreen è finanziata con i fondi PNRR dal Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie con un contributo di 4,3 milioni di euro, interessa 20 Comuni con una popolazione totale di 30.000 abitanti e sostiene la realizzazione di un piano operativo di interventi condiviso che interessa le energie rinnovabili, la mobilità, la gestione degli alpeggi e delle foreste, il turismo sostenibile, la gestione della risorsa idrica e dei rifiuti.



Ed è proprio in questo contesto che si inseriscono i nove progetti presentati nel bando con scadenza 30 giugno, tutti finanziati per un importo massimo di 30.000 euro, con un contributo del 100% (esclusa IVA).



Gli interventi ammessi a finanziamento, in particolare, riguardano due macro ambiti: la gestione integrata della risorsa idrica, in un’ottica di adattamento al cambiamento climatico, attraverso la realizzazione di opere e l’acquisto di attrezzature per l’approvvigionamento e lo stoccaggio in quota, e la minor produzione di rifiuti legati alla distribuzione di acqua confezionata, grazie all’impiego di potabilizzatori.



La tipologia di struttura individuata per la realizzazione delle opere è quella del “rifugio alpino”, base di appoggio gestita e non raggiungibile durante tutto l’anno con mezzi a motore, che offra ricettività e ristoro, ma anche altri servizi turistici utili per escursionisti e alpinisti.



I beneficiari del contributo sono la Sezione del CAI di Cuneo (per gli interventi nei rifugi Morelli-Buzzi a Valdieri ed Ellena-Soria a Entracque), il CAI Sez. Ligure Genova (Rifugio Federici-Marchesini-Pagarì a Entracque e Rifugio Bozano a Valdieri), il CAI Sez. di Fossano (Rifugio Migliorero a Vinadio).



Sono inoltre stati finanziati i progetti candidati dai gestori rispettivamente dei Rifugi Questa, Remondino e Valasco a Valdieri e del Rif. Laus – De Alexandris Foches a Vinadio.

“Grazie all’innovativo bando Margreen, finanziato dal PNRR e condiviso con i 21 partner, nei prossimi mesi verranno realizzati nove significativi interventi, sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico – commenta il Presidente dell’Unione Montana capofila della Green Community - per contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e rispondere a uno degli obiettivi del Piano operativo di interventi. Le opere per migliorare la captazione delle sorgenti, l’installazione di vasche di stoccaggio e di potabilizzatori nei rifugi alpini delle Valli Gesso e Stura permetteranno una maggiore disponibilità di acqua per i fruitori e per i gestori, limitando il più possibile la distribuzione di bottiglie di plastica e, di conseguenza, la produzione di rifiuti da riportare a valle”.