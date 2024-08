Mercato crypto in rosso: XRP e SOL ritracciano pesantemente, BTC scende ai minimi di 2 settimane ma questa prevendita vola

La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è scesa oggi sotto i 2,29 trilioni di dollari, in calo dello 0,72%. Dopo il crollo di lunedì di BTC, lo scenario si è ripetuto ancora una volta ieri, quando l'asset è sceso al minimo di 2 settimane di 63.300 dollari.

Anche le altre altcoin hanno seguito l’esempio, dato che la maggior parte del mercato oggi è in rosso. In particolar modo Solana e Ripple correggono pesantemente, con SOL che perde quasi il 10% in una settimana e XRP il 5,65%.

In questo contesto, apporta una ventata di freschezza la prevendita di 99BTC, asset collegato indirettamente con Bitcoin, che, dopo aver superato i 2,5 milioni di dollari, si appresta al listing tra quasi 4 giorni.

BTC tocca il minimo di 2 settimane

Dopo il pessimo giovedì della scorsa settimana, quando BTC è crollato a 63.400 dollari, l'asset è passato all'offensiva durante il fine settimana e ha superato i 69.000 dollari sabato scorso, mentre la comunità si preparava per l'apparizione di Donald Trump alla Conferenza Bitcoin 2024 a Nashville.

Il suo discorso è stato seguito da una maggiore volatilità, prima che la criptovaluta si stabilizzasse a circa 67.500 dollari domenica. Lunedì è iniziato in modo abbastanza ottimistico per i rialzisti, poiché Bitcoin ha raggiunto il picco di 7 settimane a 70.000 dollari.

Successivamente è sceso a 66.400 dollari entro la fine di lunedì, poi martedì e mercoledì sono stati meno movimentati e BTC è rimasto fermo a circa 66.500 dollari. Ieri l’asset è crollato al minimo di 2 settimane di 63.300 dollari, lasciando oltre 200 milioni di dollari in liquidazioni

Nonostante al momento sia rimbalzato a 64.246 dollari, la capitalizzazione di mercato di BTC è scesa a 1.267 trilioni di dollari, ma la dominance sulle altre altcoin è in ripresa ed è arrivata al 52,6%.

Bitcoin/Prezzo/Grafico 01.08.2024. Fonte: TradingView.

Le altre altcoin ritracciano, su tutte SOL e XRP

Il token nativo di Ripple, XRP, è stato in prima linea nella sfida del mercato negli ultimi giorni, raggiungendo un massimo plurimese di oltre 0,66 dollari. Tuttavia, anche la sua corsa è stata interrotta, infatti l’asset è sceso del 5,65% nell'ultimo giorno, fino a 0,5721 dollari.

L’altro grande perdente è SOL, che ha perso il 10% del suo valore in una settimana e ora è fermo a 162 dollari. Anche le altre altcoin non se la passano bene, infatti la maggior parte è in rosso, con ETH, DOGE, BNB, AVAX, ADA, SHIB e LINK in calo tra l’1% e il 5%.

La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute ha visto altri 70 miliardi di dollari scomparire dall'oggi al domani ed è scivolata sotto i 2,29 trilioni di dollari.

Panoramica del mercato delle criptovalute. Fonte: QuantifyCrypto

In questo contesto poco positivo, spiccano alcune prevendite molto promettenti, una delle quali è quella di 99BTC, che si avvicina al listing, tra quasi 4 giorni, dopo aver superato i 2,5 milioni di dollari grazie al meccanismo del learn-to-earn.

99Bitcoins: mancano 4 giorni al listing di 99BTC, che ha superato $2,5 milioni in prevendita

99Bitcoins ha superato i 2,5 milioni di dolalri nella sua prevendita, grazie alle varie novità relative a Bitcoin, al quale è indirettamente collegato, e anche grazie al learn-to-earn, un sistema innovativo che offre come ricompensa i token 99BTC, nativi del progetto, a chi impara tutto il possibile sul settore delle crypto e della blockchain.

Mancano solo 4 giorni al termine della prevendita, che vende un token 99BTC al prezzo di $0,00116. Si tratta del costo finale prima del listing, per cui questa è l’ultima possibilità di acquisto prima che il token esploda.

Anche gli youtuber esperti del settore si interessano a questa prevendita: eccone l’analisi di Felice Grimaudo.

Il token 99BTC, nativo del progetto, è passato da ERC-20 a BRC-20, ma offre ancora lo staking, che al momento ha un APY del 666%, un valore molto alto, che ha attratto ancora più investitori nel progetto.

Gli utenti, inoltre, possono partecipare anche a un airdrop, che mette in palio 99.000 dollari in 99BTC e che verranno distribuiti tra 99 utenti in tutto. Basta andare sul sito ufficiale del progetto e seguire le istruzioni, per ambire alle ricompense.

Per partecipare alla prevendita prima del suo termine, basta collegare o scaricare un crypto wallet tra quelli compatibili con la pagina ufficiale di 99Bitcoins, e scambiare ETH, USDT, BNB per l’acquisto o usare il denaro fiat attraverso una carta di debito/credito bancaria.

Chi lo vuole può inoltre iscriversi ai canali social del progetto su X, Telegram e Discord, per monitorare tutte le novità e sapere anche quando verrà lanciato il giveaway in programma dal team.

