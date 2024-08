Costituite le Commissioni consiliari permanenti a Manta. Eletti i presidenti durante il consiglio comunale del 29 luglio

Si è svolto lunedì 29 luglio il Consiglio comunale di Manta, durante il quale sono state costituite le commissioni consiliari permanenti e eletti i rispettivi presidenti.

La Commissione bilancio sarà presieduta dal sindaco Ivana Casale e vedrà la partecipazione di Marco Testa, Stefania Lasagno, Nicola Falco per la maggioranza, e di Giuseppe Arrò e Paolo Vulcano per l'opposizione.

La Commissione urbanistica sarà invece guidata dal vicesindaco Pierfranco Margaria e comprenderà Nicola Falco, Stefania Lasagno, Maura Cresto per la maggioranza, e Paolo Vulcano e Gianluca Arnolfo per la minoranza.

Un novità , per garantire la massima trasparenza, è stato il voto palese per le presidenze delle commissioni che era previsto a scrutinio segreto, tuttavia, a causa della partecipazione da remoto del consigliere di maggioranza Giuseppe Arrò, si è deciso di procedere con un'elezione palese.

La segretaria comunale Chiara Nasi (in sostituzione della titolare Donatella Mazzotta assente per ferie) ha infatti sottolineato come non fosse possibile garantire la segretezza del voto durante una videoconferenza.

Il Consiglio comunale ha poi designato i consiglieri Stefano Arnaudo e Giuseppe Arrò rispettivamente per la maggioranza e per l'opposizione, come rappresentanti nella Commissione agricoltura.

È stato inoltre confermato il gettone di presenza per i consiglieri comunali, fissato a 16,27 euro per ogni seduta.

Prima delle votazioni, il Consiglio comunale ha discusso e approvato la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento di bilancio.

Infine, Ivana Casale ha comunicato l'assegnazione della delega alla Comunicazione alla consigliera Carola Serafino e la conferma di Manuela Peano come rappresentante del Comune nel consiglio di amministrazione dell'asilo paritario già da cinque anni.