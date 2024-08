Alba, il sindaco Alberto Gatto ha incontrato Sean Snider, nipote del fautore dello storico gemellaggio con Medford

Durante la mattinata di sabato 3 agosto, il sindaco di Alba Alberto Gatto ha accolto nel suo ufficio in municipio, Sean Snider, nipote del sindaco John Snider fautore dello storico gemellaggio tra Alba e Medford (Stati Uniti d’America), nato attraverso la prima telefonata del 26 luglio 1962 con il sindaco Osvaldo Cagnasso, grazie al satellite americano Telstar.

Sean Snider, figlio di Doug Snider, ha appreso ieri della scomparsa del padre, appena arrivato ad Alba che ha scelto come meta per il suo viaggio di nozze con la moglie Alayna.

"Sono stato molto contento di incontrare Sean Snider – dichiara il sindaco Alberto Gatto – ma anche molto dispiaciuto per l’improvvisa scomparsa del padre Doug. Il figlio del sindaco John Snider, è stato colpito da un malore improvviso ieri e purtroppo non c’è stato nulla da fare. Era stato ad Alba diverse volte, in quanto molto legato alla nostra città, ai nostri concittadini ed a molti di noi albesi. Alla famiglia e alla comunità di Medford vanno le nostre più sentite condoglianze. A Sean ho assicurato che continuerà il nostro impegno su questo importante e storico gemellaggio che lega Alba alla città dell’Oregon da più di 60 anni, anche grazie all’amicizia e all’impegno della famiglia Snider, con cui le relazioni stanno continuando nel tempo".

Sean Snider e la moglie sono stati accompagnati in municipio dalla presidente del Comitato di Gemellaggio Alba-Medford Luisella Vernone e dal vice presidente Giuseppe Dutto, insieme ad altri membri.