Parigi 2024. Ciclismo, domenica la prova in linea su strada femminile con Elisa Balsamo al via

Ultime ore di attesa per Elisa Balsamo e compagne, impegnate, domenica pomeriggio, nella prova in linea di ciclismo su strada femminile di Parigi 2024.

Nel giorno nove delle Olimpiadi in terra francese Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini, Silvia Persico e la cuneese Balsamo difenderanno i colori italiani sui 157 chilometri di gara.

Partenza e arrivo al Trocadero, poco distante dalla Torre Eiffel. 1700 metri di dislivello con nove ostiche salite e partenza in programma alle 14.10 (arrivo previsto attorno alle 18,45).

Favorita numero uno può considerarsi la belga Lotte Kopecky, campionessa del mondo in carica ma lo squadrone olandese (Lorena Wiebes, Demi Vollering, Marianne Vos, Ellen van Dijk) fa paura.

Per le azzurra la concreta possibilità di ritagliarsi uno spazio di rilievo con Elisa Balsamo particolarmente carica dopo avere rischiato di non prendere parte ai Giochi in seguito alla brutta caduta rimediata alla Vuelta a Burgos nello scorso mese di maggio.

Domenica il suo primo impegno a Parigi 2024 mentre la prossima settimana affronterà le gare su pista.