Pioggia di medaglie per il Kodokan Cuneo alla Coppa Piemonte Esordienti A

Sabato 5 aprile importante giornata per il Kodokan Cuneo alla Coppa Piemonte riservata alla categoria Esordienti A (nati nel 2013), svoltasi presso il Pala Maggiore di Leinì. Il Kodokan Cuneo era rappresentato da tre giovani atleti in gara che hanno dimostrato grande talento e determinazione, tornando a casa con un bottino di medaglie che riempie d'orgoglio la società.

Aurora D'Aquila, nella categoria 36 kg, ha dominato la sua competizione, conquistando una splendida medaglia d'oro. Con due incontri vinti in maniera convincente, Aurora ha dimostrato una buona preparazione tecnica e una mentalità agonistica.

Anche Awa Dosso, nella categoria +63 kg, ha sbaragliato la concorrenza, salendo sul gradino più alto del podio e aggiudicandosi un'altra preziosa medaglia d'oro. Awa ha vinto entrambi i suoi incontri, mettendo in mostra la sua potenza e abilità.

A completare il successo del Kodokan Cuneo ci ha pensato Matteo Mandrile, nella categoria 45 kg. Dopo aver disputato tre combattuti incontri, Matteo ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo. Vittorioso nel primo incontro, ha poi ceduto il passo a un avversario particolarmente valido, per poi riscattarsi con una convincente vittoria nella finale per il terzo posto.

La partecipazione dei tre atleti del Kodokan Cuneo è stata giudicata ottima dai loro tecnici. Questa competizione rappresenta una tappa importante nel loro percorso di crescita nel mondo del judo, un cammino ancora ricco di obiettivi da raggiungere e sfide da superare.

L'impegno per Aurora, Awa e Matteo non si ferma qui. Già il prossimo fine settimana saranno nuovamente impegnati in un'altra competizione che si terrà in Lombardia, a testimonianza della loro costante dedizione e della volontà di mettersi sempre alla prova. Il Kodokan Cuneo può guardare al futuro con fiducia, forte del talento e della passione di questi giovani promettenti atleti.