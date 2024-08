Una giornata al mare: cosa mangiare sotto l’ombrellone

Ora che siamo nel cuore dell’estate, diventa obbligatoria la classica giornata passata in spiaggia. Puro relax, in compagnia di chi amiamo, distesi sul nostro lettino, con gli occhi verso l’orizzonte.

Servono alimenti leggeri, che garantiscano l’idratazione e facciano vivere con serenità la giornata in compagnia. Anche perché dal pasto alla possibilità di rituffarsi in acqua, come risaputo, c’è bisogno di attendere almeno due ore. Se non di più.

Non rinunciare alla buona cucina anche con i piedi nella sabbia si può! La pausa pranzo al mare può trasformarsi in un momento sfizioso, basta prepararsi. Le ricette da preferire sono senz’altro dei piatti unici come le insalatone miste di legumi e verdure o le insalate di pasta o di riso, o di cereali come quinoa, farro e orzo. Possono essere divise già a casa e messe dentro delle vaschette da una o due porzioni, in modo da rendere il tutto più semplice da gestire sotto l’ombrellone.