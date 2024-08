Imprenditrici del vino delle Langhe tra le '100 donne di successo' 2024 selezionate da Forbes Italia

Ogni anno il magazine più famoso al mondo su cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle dedica questa classifica alle figure femminili - tra manager, artiste, sportive e scienziate - che nell’ultimo anno hanno contribuito alla crescita del Paese, dal punto di vista economico, ma anche socioculturale.

Un importante riconoscimento all’empowerment femminile, come spiega Annalisa Zorzettig: “Il nostro territorio è ricco di donne e imprenditrici ambiziose, che ogni giorno si impegnano con passione e determinazione nella sua conservazione e valorizzazione. Spero che far parte di questa classifica metta in luce non solo il mio lavoro, ma anche l’incredibile impegno di tutte nel promuovere e preservare la bellezza e la cultura del luogo che ci circonda”. (Red-Cro/Adnkronos)

[Sopra Federica Boffa, Pio Cesare]