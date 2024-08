Omega 3, un alleato indispensabile per la nostra salute

Gli Omega 3 sono acidi grassi essenziali che svolgono un ruolo imprescindibile per il benessere del nostro organismo. Dal momento che non sono prodotti autonomamente dal corpo umano, devono essere assunti attraverso l'alimentazione o integratori specifici.

Tra le principali varietà di Omega 3 troviamo l'acido alfa-linolenico (ALA), l'acido eicosapentaenoico (EPA) e l'acido docosaesaenoico (DHA), ognuna con funzioni cruciali nel mantenimento della salute cardiovascolare, cerebrale e nella modulazione delle risposte infiammatorie.

Integratori Omega 3: cosa sono e quando prenderli

Per evitare carenze di Omega 3 è consigliato consumare buone quantità di pesci grassi come salmone, sgombro, sardine e tonno. Chi segue un’alimentazione vegetale, può invece ricavare gli Omega 3 da alimenti quali semi di lino, chia, noci e soprattutto semi di rosa Mosqueta.

Gli integratori non devono essere intesi come un sostitutivo di un’alimentazione sana, ma se per qualche motivo non si assume Omega 3 dalle fonti naturali, questi prodotti possono compensarne la mancanza. L’ideale è assumere gli integratori durante i pasti, così da facilitare l’assorbimento degli acidi grassi. Inoltre, è consigliabile prenderli in dosi suddivise nel corso della giornata per ottimizzare la loro assimilazione.

La scelta dell'integratore di Omega-3 giusto dipende dalle necessità individuali: chi desidera migliorare la salute cardiovascolare può optare per integratori ricchi di EPA e DHA, mentre chi cerca un supporto anti-infiammatorio può preferire quelli contenenti una maggiore quantità di ALA.

Più in generale, un’assunzione regolare di Omega 3 è associata a numerosi benefici per la salute, tra cui la riduzione del rischio di malattie cardiache, il miglioramento delle funzioni cognitive e la riduzione di dolori a ossa, articolazioni e muscoli.

Studi scientifici hanno inoltre dimostrato che gli Omega 3 possono contribuire a mantenere i livelli di colesterolo nella norma, prevenire l'ipertensione e supportare la salute mentale, riducendo il rischio di depressione e ansia.

Mosqueta’s è sinonimo di cosmesi biologica e cura per la persona

Mosqueta's è un nome di riferimento nel campo della cosmesi biologica. L’azienda si distingue da sempre per l'efficacia dei suoi prodotti, figli di una passione innata per la natura e per il benessere della persona e concepiti a partire solo dai migliori ingredienti bio. Ogni prodotto viene inoltre creato facendo attenzione a garantire rigorosi standard in termini di sostenibilità ambientale.

Il fiore all'occhiello della loro produzione è l'olio di Rosa Mosqueta, un ingrediente ricco di acidi grassi essenziali tra cui proprio gli Omega-3. Quest'olio è particolarmente apprezzato per le sue proprietà rigeneranti e antinfiammatorie, che lo rendono ideale per il trattamento di cicatrici, rughe e macchie cutanee. Viene proposto sotto forma di prodotti per la cura del viso, del corpo e dei capelli e ha incontrato il favore di centinaia di clienti soddisfatti.

Un altro principio attivo centrale nei prodotti Mosqueta’s è l’Elicriso, una pianta aromatica particolarmente diffusa nelle zone costiere italiane e nell’area mediterranea. Viene utilizzato soprattutto nelle creme viso e negli oli per il corpo, per via della sua azione lenitiva e tonificante.