Ciclismo: esordio a Parigi 2024 per Elisa Balsamo, è il giorno della prova in linea su strada

Esordio a Parigi 2024 per la cuneese Elisa Balsamo, al via nella prova in linea di ciclismo su strada femminile.

Partenza (ore 14) e arrivo (attorno alle 18,45) al Trocadero di Parigi, 157 i chilometri su cui si daranno battaglia le atlete.

La favorita è la campionessa del mondo Lotte Kopecky, ma attenzione alle olandesi Vollering e Wiebes. Senza dimenticare le azzurre, in particolare Elisa Longo Borghini e naturalmente Balsamo.

La competizione sarà visibile su Eurosport 1 (canale 210), Eurosport 2 (canale 211) con inizio della diretta alle 17.10. Collegamenti Rai (Rai 2 e RaiSportHD) nei momenti salienti della corsa. Gara trasmessa integralmente su Discovery+.