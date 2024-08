Applausi scroscianti a Crissolo per il concerto dell'orchestra "Gli Armonici di Bra"

Applausi scroscianti e standing ovation, ieri sera al concerto degli Armonici di Bra presso il Santuario di San Chiaffredo a Crissolo, nel loro consueto appuntamento estivo.

Ancora una volta l’ensemble diretta dal superlativo maestro Giuseppe Allione ha proposto un repertorio all’insegna della varietà, dimostrando un livello eccellente dal punto di vista esecutivo ed espressivo.

Una variopinta tavolozza sonora che ha permesso di spaziare dal Barocco al Contemporaneo, con l’interpretazione di preziose pagine concertistiche della letteratura orchestrale quali la Suite per archi in Re maggiore di John Rutter, il Concerto la Tempesta di mare RV 433 di Antonio Vivaldi, con il flautista solista Elio Paschetta, il celeberrimo Canone di Pachelbel, il gran Duo Concertante di Giovanni Bottesini, con i solisti Andrea Bertino (violino) e Giorgio Boffa (contrabbasso) e infine la terza suite, Antiche danze ed arie per liuto, orchestrate dal grande Ottorino Respighi.

Un percorso musicale che ha rapito i numerosi spettatori giunti in questa meravigliosa cornice posta al cospetto del grande “Re di Pietra”, sua maestà il Monviso.

Un ringraziamento particolare alla Pro Loco di Crissolo e a Massimo Ombrello e Cristina Salusso per l’organizzazione, alla Cooperativa Artistica Music & Show per la concessione della sala prove e a tutti coloro che hanno partecipato a questo evento.