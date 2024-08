I Lou Seriol si esibiscono al Forte di Vinadio per i trent'anni della band

I Lou Seriol tornano ad esibirsi in Valle Stura di Demonte luogo, luogo che li ha visti nascere e crescere anche artisticamente. Tra le band più conosciute della scena musicale occitane della Valle, i Lou Seriol, nascono sull’onda della riscoperta e valorizzazione della musica occitana.

La band si forma grazie ai fratelli Degioanni, appassionati da sempre di musica tradizionale.

Nella primissima parte di vita il gruppo ha una formazione strettamente acustica e ripercorre i brani della tradizione ma con un piglio a dir poco nuovo.

Il repertorio è ovviamente tratto dal patrimonio della terra occitana che viene utilizzato nella sua formula più pura, ossia quella popolare. Già un anno dopo il gruppo inizia a dotarsi di strumenti non proprio tradizionali e inizia un percorso di sperimentazione che si rafforzerà con gli anni.

Nei primi anni ’90 i Lou Seriol si esibiscono in giro per le vallate occitane e animano feste e piazze. Presto la band oltre ad introdurre strumenti come chitarra e batteria inizia a conoscere la realtà occitana d’oltralpe.

Lou Seriol non è solo un progetto musicale e culturale ma si è rivelato un’incredibile esperienza umana e sociale. Un’avventura nella quale i componenti, passati e attuali, si sono trovati protagonisti e allo stesso tempo ignari autori di una storia durata oltre trent’anni, zeppa di momenti intensi e fugaci, iniziata nelle piccole feste di paese e approdata successivamente in “Occitania Grande” e in Europa.

Numerosi cambi di formazione e i primi contatti con i musicisti dell’Occitania transalpina e dei Paesi Baschi influenzano il sound della band in continua evoluzione.

Un’avventura musicale che i Lou Seriol racconteranno, attraverso la musica, sul palco del Forte di Vinadio, venerdì 9 agosto, e ad Aisone, in occasione della Festa La Madono, sabato 31 agosto, questi ultimi trent’anni, dagli albori fino ai giorni nostri. Una scaletta che vede la band reinterpretare nuovi brani e brani più antichi che danno vita ad uno show antologico che lascerà il segno.

I concerti sono entrambi gratuiti.

Biografia Lou Seriol

Nella primissima parte di vita il gruppo ha una formazione strettamente acustica ma dopo poco si aggiungono basso elettrico e congas che danno il via al percorso di sperimentazione che sarà il preludio al sound “Made in Lou Seriol” che si rafforzerà con gli anni spinto dalla voglia, da parte della band, di svecchiare e attualizzare il repertorio tradizionale.

Numerosi cambi di formazione e i primi contatti con i musicisti dell’Occitania transalpina e dei Paesi Baschi influenzano il sound della band in continua evoluzione. Nel 2000 la band pubblica Persi Pien, lavoro innovativo sia per modalità di produzione sia per la scelta dei suoni.

Nel 2005 esce Reviori album che affianca musica tradizionale a brani d’autore più maturi e strutturati.

Nel 2009 la band decide di produrre un live Ambe Vos, registrato all’Hiroshima Mon Amour di Torino e alle ex Officine Bertello di Borgo San Dalmazzo (Cn). All’album si aggiunge un DVD che oltre alle immagini dei due concerti racchiude alcuni bonus storici e un video documentario sul concerto/evento tenutosi nel 2007 in occasione della manifestazione Anem’Oc alla quale sono accorse più di 20.000 persone.

Nel 2011 è la volta di Maquina Enfernala, un concept album che racconta della visione del mondo occitano sul mondo attraverso l’elaborazione di suoni elettronici e tradizionali e tematiche del presente e del passato.

Nel 2017, per festeggiare i 25 anni di carriera, la band organizza un tour che li vede impegnati in una serie di concerti in Italia e in Europa.

Esce nel 2018 Occitan, il quarto album in studio che, per la prima volta, si compone interamente di brani originali.

Nel 2022 la band inizia a lavorare con il produttore Enrico Damilano al progetto live TOT AQUÓ concepito dalla band come una sorta di rinascita e reazione allo stop forzato durante la Pandemia.

https://www.louseriol.it/

https://www.facebook.com/louseriol

https://www.instagram.com/louseriol/