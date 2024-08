La borgata occitana di Prea accoglierà un progetto Erasmus+

Dal 9 al 18 agosto, la borgata di Prea, nel comune di Roccaforte Mondovì, sarà culla di un progetto europeo, " Back to nature ", che riunirà 36 giovani provenienti da Croazia, Grecia, Italia, Lituania, Portogallo e Ucraina.

I progetti Erasmus+ - come noto - offrono ai giovani europei la possibilità di viaggiare, entrare in contatto con coetanei di altre nazioni e riflettere su temi specifici.

"Questi programmi rappresentano un'importante occasione di scambio culturale, con tutte le spese coperte dall'Unione Europea. - raccolta Daniele Bottero, promotore del progetto e associato di Flow APS- "Io stesso, all'inizio del 2020, ho partecipato a un progetto in Spagna e ne conservo un bellissimo ricordo. Per questo motivo, insieme all'associazione Flow aps di Mondovì, abbiamo ideato un progetto che inviterà i partecipanti a riflettere sul benessere della vita nei paesi immersi nella natura e sulle opportunità economiche e sociali nelle aree montane".

Federico Garelli, presidente di Flow APS, delinea la visione e le aspettative per questo progetto. "Il nostro impegno è rivolto a creare un impatto tangibile sulla comunità" - spiega - "Vogliamo che i partecipanti non solo apprendano, ma vivano in prima persona il potere rigenerante della natura".