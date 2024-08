Limone Piemonte, oggi la riunione “itinerante” della giunta regionale: tunnel di Tenda sotto i riflettori

Si sta svolgendo in queste ore la prima seduta “itinerante” della giunta regionale capitanata dal governatore Alberto Cirio, ospitata per l’occasione dal Comune di Limone Piemonte: presidente e assessori si sono riuniti a partire dalle 10 di oggi (lunedì 5 agosto) nel municipio della cittadina di confine, discutendo in prima istanza dei normali argomenti di livello regionale.



Poche ore fa, poi, l’inizio della discussione più calda all’ordine del giorno. Che non può che essere quello dei lavori al tunnel di Tenda e delle prospettive di riapertura del valico transfrontaliero, a cui hanno partecipato anche il sindaco Massimo Riberi e l’ingegner Prisco: secondo quanto fatto riportare da Anas sono al 98% i lavori relativi al rivestimento interno della galleria, al 6% quelli per gli impianti, 29% la produzione, 45% l’assemblaggio del ponte verso la Francia e al 30% quelli di scavo della deviazione degli imbocchi. Insomma, si vedrà cosa uscirà dalla discussione, ma la prospettiva che la galleria possa riaprire prima dell’inverno appare quanto meno pallida.



Alle 16.30 si terrà, nel piazzale del cantiere del tunnel di Tenda e alla presenza del comitato di monitoraggio dei lavori, un punto stampa in cui si sviscereranno le conclusioni.