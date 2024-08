Mombasiglio, creata una scheda informativa sulle attrazioni e i servizi del paese

È stata diffusa in questi giorni una scheda informativa relativa ai servizi e alle attrazioni disponibili sul territorio comunale di Mombasiglio.

"Una scheda semplice - spiega il sindaco, Basilio Buzzanca - che potrà essere utile a tutte le persone che raggiungono il nostro paese. In un unico depliant - tradotto anche in inglese - è possibile avere l'elenco delle strutture ricettive, dei negozi, dei servizi e delle attrazioni presenti in zona. Prossimamente ne verrà realizzato uno dall'Unione Montana, dedicato a tutti i comuni del territorio delle nostre valli".

La scheda sarà disponibile anche sul sito del Comune e della Fondazione Castello di Mombasiglio e in versione cartacea presso il museo e il municipio.