Mondovì: partito il conto alla rovescia per la 56ª Mostra dell’Artigianato Artistico

La Città di Mondovì, capoluogo territoriale e culturale del Monregalese, si prepara per l’evento che da oltre mezzo secolo caratterizza il suo Ferragosto: la Mostra dell’Artigianato Artistico. Il successo della manifestazione sta nei suoi altisonanti numeri, dalle migliaia di visitatori sino alla quantità ed alla qualità di espositori ed eventi collaterali. L’edizione 2024, la cinquantaseiesima, vedrà protagonisti un centinaio di espositori nelle vie e nei palazzi del centro storico di Mondovì Piazza, lungo il percorso ad anello che parte e ritorna in Piazza Maggiore, passando da via Gallo, salita al Belvedere, giardini del Belvedere e via Vitozzi. Anche in alcuni locali della principale via d’accesso, via Vico, saranno presenti originali esposizioni di artigianato artistico.

Il Monte Regale, raggiungibile direttamente dal quartiere di Breo dalla funzionale e coreografica funicolare, a partire da mercoledì 14 sino a domenica 18 agosto ritornerà Capitale dell’Artigianato e dell’arte nelle sue diverse forme.

Un eclettismo ben rappresentato dal ricco calendario di “Eventi e Spettacoli” che animeranno il palcoscenico in Piazza Maggiore e i Giardini del Belvedere, luoghi iconici della Mostra. Tra gli “Eventi nell’Evento” particolare risalto per i laboratori creativi, le visite guidate in notturna e le visite guidate a Palazzo Fauzone e alla Cattedrale di San Donato. Le escursioni accompagnate in E-Bike consentiranno, inoltre, di apprezzare nel suo insieme il territorio del Monregalese. Di assoluto rilievo anche il cartello degli “Spettacoli”.

Grazie alla collaborazione con Piazza di Circo, nelle prime due serate (mercoledi 14 e giovedì 15 agosto), saliranno sul palco Lucia Fusina, con lo spettacolo “Leon & Io”, e gli equilibrismi del “Bubble Show”. Venerdì 16 in programma il concerto di Anna Castiglia, fresca vincitrice della XXXV edizione di Musicultura – ex Premio Città di Recanati – presso lo scenografico sferisterio di Macerata, con il brano “Ghali”. La cantautrice catenese, trapiantata prima a Torino, ora a Milano, vive accompagnata costantemente dalla passione per la musica, il teatro, la danza; dalla passione per l’arte in generale.

Nel prestigioso concorso marchigiano, anna si è contraddistinta grazie a una canzone ironica e al tempo stesso profonda. Anna rivendica un atteggiamento critico nei confronti della sua stessa generazione, andando contro il vittimismo e chi, evitando di assumersi le proprie responsabilità, è sempre pronto a scaricare le colpe sugli altri: “un aspetto che coinvolge tanti, me compresa, e i cantautori”.

Sul palco di Piazza Maggiore, dunque, spazio ad un giovane talento musicale, dopo aver preso parte anche a X-Factor, al concerto del Primo Maggio di Roma, si esibirà mostrando una maturità compositiva degna di un cantautorato impegnato d’altri tempi. Sabato 17 sarà il turno del Gnu Quartet, un quartetto composto da Francesca Rapetti (flauto), Roberto Izzo (violino), Raffaele Rebaudengo (viola) e Stefano Cabrera (violoncello). Con centinaia di concerti alle spalle in Italia e in giro per il mondo, dal Messico alla Francia, dalla Corea alla Spagna e partecipazioni a programmi televisivi come Che tempo che fa, Quelli che il calcio, Parla con me, Domenica in, Festival di Sanremo, vantano collaborazioni eterogenee e sorprendenti da Francesco De Gregori agli Afterhours, Diodato, Arisa, Subsonica, per citarne soltanto alcune, un bagaglio inestimabile di musica ed umanità. Il concerto di Mondovì spazierà da un’originale interpretazione di Paganini in chiave rock fino a una selezione di successi rock dai Nirvana ai Queen, dai Led Zeppelin ai Muse, arricchendo l’esperienza musicale con un connubio unico tra classico e contemporaneo.

Sotto la Torre Civica, nei Giardini del Belvedere, due serate di intrattenimento con le danze orientali dell’Oriental Show e con la musica brasiliana di The Mas Onze.