Cuneo si prepara per il via alla XXVII edizione della Ruota d'Oro Storica

Tra poco più di un mese prenderà il via la XXVII edizione della Ruota d’Oro Storica, manifestazione organizzata dalla “Scuderia VELTRO” di Cuneo riservata a veicoli d’interesse storico collezionistico che prenderà il via dal capoluogo alla volta delle Langhe, per festeggiare il decennale del riconoscimento Unesco a tutela di un paesaggio unico nel suo genere, fatto di vigneti, dolci colline e strade sinuose come quelle che percorreranno domenica 8 settembre le 60 auto storiche partecipanti fino a Barolo, con sosta pranzo presso l’Az. Vitivinicola Sordo di Castiglione Falletto e rientro in serata nel capoluogo, non senza prima aver “toccato” diversi Comuni della Provincia Granda: Castelletto, Montanera, Sant’Albano, Trinità, Bene Vagienna, Narzole, Novello, Grinzane, Diano d’Alba, Montelupo, Sinio, Roddino, Monforte, Monchiero, Lequio, Piozzo, Carrù, Magliano, Rocca dé Baldi, Morozzo e Margarita.

Prologo alla festa del motorismo storico nella Granda sarà la giornata di sabato 7 settembre, con il raduno motociclistico che si terrà in mattinata sempre nel salotto buono cittadino, a seguire le operazioni di verifica delle auto iscritte e nel tardo pomeriggio dopo il rientro dei centauri dal giro turistico, svolgimento del primo gruppo di prove di abilità cronometrate valide per l’assegnazione dell’inedito Trofeo Michelin-Sandro Dutto, che si terranno presso lo stabilimento della storica azienda di fraz. Ronchi con apericena allo Sport Club Michelin.

Appuntamento dunque per tutti gli appassionati in Piazza Galimberti sabato 7 settembre dalle ore 9,00 fino alle 17,30 e domenica 8 settembre con partenza della prima auto alle ore 9,30 e ritorno dalle 16,30 dei partecipanti, che troveranno ad accoglierli i mezzi storici dell’Associazione Nazionale Carabinieri Gruppo di Canale, esposti per l’intera durata della manifestazione.