Begaj: "Il microcredito deve tutelare le categorie più fragili e non bancabili. Servono vigilanza e formazione finanziaria"

Il Presidente della Repubblica d'Albania, onorevole Bajram Begaj, ha inviato nei giorni scorsi una lettera all'Assemblea parlamentare, in merito alle indagini che stanno interessando il settore del microcredito non bancario.

Nella lettera diffusa dai mass media, si rileva che il Capo dello Stato ha comunicato con le Commissioni parlamentari permanenti per gli affari giuridico legislativi ed economici facendo espresso richiamo agli esiti e agli accertamenti relativi alla vicenda del microcredito e alle sue conseguenze sulle famiglie non bancabili.

Le risultanze e le conclusioni, scrive il Presidente della Repubblica nella missiva in oggetto, arrivano dopo la comunicazione istituzionale e l'informazione - da parte della Banca centrale d'Albania e del Ministero della Giustizia - sulle misure adottate per affrontare la situazione e per sanzionare i responsabili.

L'onorevole Begaj, nel messaggio indirizzato agli organismi parlamentari competenti, sottolinea la necessità di una risposta forte, coordinata ed efficace di tutte le strutture competenti, per dominare non solo questo caso specifico ex post, ma per garantire che tali eventi in futuro siano prevenuti all'origine.