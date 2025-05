Cuneo: al Parco fluviale maggio si tinge di verde

Al Parco fluviale Gesso e Stura la primavera continua con nuovi appuntamenti e collaborazioni nel segno della natura e del benessere.

Sabato 17 e domenica 18 maggio l’Orto didattico e il Bosco di Camilla potranno essere visitati in occasione dell’iniziativa NOTE DI VERDE che torna a Cuneo per la seconda edizione. Organizzato da FLOR e Orticola del Piemonte, l’evento promuove un nuovo modo di vivere la città, valorizzandone il patrimonio naturale e culturale. Per accedere ai giardini e ai percorsi, i visitatori dovranno ritirare gratuitamente un kit che include una mappa cartacea, un braccialetto di accesso e un codice per l’audioguida in via Roma – angolo Piazza Galimberti.

Nella mattinata di domenica 18 maggio, dalle ore 9.30 alle 12.00, il centro cittadino sarà attraversato dal TREKKING UN ERBARIO, UN LICEO, UNA CITTÀ. Un affascinante percorso storico naturalistico alla scoperta dei luoghi in cui Corrado Boccaccini, professore di storia naturale del Regio Liceo Classico, raccolse a fine ‘800 esemplari appartenenti a 690 specie differenti di piante del territorio cuneese. L’aspetto originale dell’erbario di Boccaccini fu la redazione di un manoscritto molto dettagliato in cui annotò, a corredo delle indicazioni botaniche, note storiche ed etnografiche sui luoghi di raccolta che oggi ci permettono di scoprire come la città si è sviluppata e di mettere in relazione il cambiamento di Cuneo con le modifiche della biodiversità.

Il punto di partenza è Famù nel Parco, in viale degli Angeli 25, che offrirà un caffè di benvenuto a tutti i camminatori per partire con la giusta carica.

Giovedì 22 maggio, dalle ore 21.00 alle 22.30, presso il Salone Polivalente di Cervasca (p.zza Dot. Bernardi), si terrà l’incontro ALLA SCOPERTA DEL LUPO TRA CONSERVAZIONE E GESTIONE. La serata informativa è un’occasione per comprendere come convivere con la fauna selvatica, a cura del Parco fluviale Gesso e Stura, in collaborazione con il Centro di referenza Regionale Grandi Carnivori, le Aree Protette Alpi Marittime e il Comune di Cervasca.

Sabato 24 maggio, dalle ore 10.30 alle 12.00, il percorso sensoriale f’Orma ospita LA VIA DEL GIGANTE D’ACQUA, un'esperienza interattiva per famiglie, alla ricerca di Gorg, il grande gigante d’acqua.

Domenica 25 maggio, infine, arriva al Parco fluviale CITTÀ IN NOTE: LA MUSICA DEI LUOGHI che propone a grandi e piccini due visite guidate del percorso f’Orma (ore 10.00 e 12.15) e lo spettacolo Pitrek Spitrek con Valeria Sturba e Giuseppe Franchellucci (ore 10.45) presso La Casa del Fiume.

Per ulteriori informazioni e per prenotare la partecipazione alle prossime iniziative sia gratuite che a pagamento è possibile visitare il sito web www.parcofluvialegessostura.it e seguire gli aggiornamenti sui canali social ufficiali.

l’Infopoint del Parco è aperto dal martedì al venerdì dalle 10-13 e dalle 14.30 alle 18.30; il sabato, la domenica e nei festivi dalle 9-13 e dalle 14.30 alle 18.30. In questi orari è possibile noleggiare le biciclette ed è a disposizione il numero di telefono 0171 444 501.

Inoltre, il percorso multisensoriale f’Orma può essere visitato in autonomia al costo di 3 Euro da martedì a venerdì dalle 14,30 alle 18 - sabato domenica e festivi dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.