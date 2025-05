“Trigger contro trigger” chiude la stagione teatrale al Salomone di Cherasco

La stagione teatrale al Teatro Salomone di Cherasco si chiuderà con uno spettacolo intenso, brillante e profondamente attuale: “Trigger contro trigger”, reading scritto e interpretato da Teresa Cinque per la regia di Simona Nasi supporto tecnico e sonoro di Francesco Menconi.

Dopo una stagione ricca di emozioni e risate, l’ultimo atto vede protagonista un’artista che con piglio ironico e sguardo acuto scandaglia i pregiudizi patriarcali e le contraddizioni del vivere contemporaneo. Tra monologhi “classici” come Patriarcato, Superiorità, Sesso orale e testi inediti quali Zuzzurellone e Meritocrazia, Teresa Cinque si confronta con temi che toccano la sfera personale e politica: il doppio standard di genere, la stigmatizzazione della vecchiaia, il piacere femminile e la parità linguistica. Il reading, della durata di circa 60 minuti, risponde a domande che spesso non ci poniamo, svelando come ogni “innesco” – dal nome stesso del fenomeno trigger – possa rivelare i nostri pregiudizi più radicati.

«Sentirsi brutta è davvero una questione politica?

Il vocabolario italiano ce l’ha col piacere femminile?

E architetta è una parola davvero “sconcia”?»

Con “Trigger contro trigger” chiudiamo in bellezza una stagione all’insegna dell’innovazione e del dialogo col territorio. Vi aspettiamo numerosi per ridere, riflettere… e innescare nuovi stimoli!

Appuntamento a venerdì 23 maggio, alle ore 21.

PREZZI

Intero € 10

Ridotto € 8 (dai 7 ai 18 anni - associazioni di Cherasco)

Abbonamento 5 spettacoli € 40

INFO E PRENOTAZIONI

Sito web www.teatrodelledieci.com