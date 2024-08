Addio a Francesco Langella, storico presidente di giuria al Gigante delle Langhe

Il mondo della cultura è un lutto per la morte di Francesco Langella, lo storico direttore della Biblioteca Internazionale per ragazzi "De Amicis" di Genova (leggi qui) e figura nota anche nella nostra provincia per essere stato uno dei principali animatori del Premio Nazionale di Letteratura per Ragazzi "Il Gigante delle Langhe", di cui presiedeva la giuria tecnica.

Settantuno anni, Langella dopo la laurea in Pedagogia e Filosofia, ha dedicato la vita ai ragazzi e alla letteratura di settore. Una vita passata a raccontare l’importanza del leggere, a cui ha unito l’impegno per la didattica.

"Nel 2001 – si legge sul portale del Premio – aveva accolto con entusiasmo il progetto di dar vita, a Cortemilia, a un premio di letteratura per bambini e ragazzi, a partire dalla storia del gigante. E da allora lo aveva presieduto. Grazie alla sua professionalità, al suo profondo credo nel valore imprescindibile della letteratura per ragazzi, alla sua grande umanità, generosità, allegria e lungimiranza il Premio, oggi alla sua 23ª edizione, è cresciuto negli anni diventando un punto di riferimento importante per case editrici ed autori, riconosciuto a livello nazionale e apprezzato per la sua indipendenza. Seguiteremo con passione, dedizione e professionalità ad avere cura di questo Premio perché Francesco, che lo ha sempre avuto nel cuore, continui a esserne fiero insieme a tutti noi".

[Langella, secondo da sinistra, insieme alla Giuria Tecnica della prima edizione del Premio Cortemilia 2001. Foto dal portale de "Il Gigante delle Langhe"]

“Poche settimane fa il sindaco di Genova, Marco Bucci, gli aveva scritto una pergamena di ringraziamento per la dedizione, la passione e l'impegno con i giovani attraverso la promozione della cultura e delle biblioteche a livello locale e nazionale - dicono i parenti in una nota - chiediamo al sindaco di continuare a sostenere il sistema bibliotecario e la cultura a Genova anche in memoria di papà”.