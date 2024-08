Dl Materie Prime, Bergesio (Lega): "Serve un sistema di estrazione interna, basta dipendere dall'estero"

"Obiettivo del provvedimento è disciplinare le procedure, attribuire le competenze e definire i meccanismi per garantire una fornitura di materie prime essenziali per il raggiungimento dei fini prefissati di transizione energetica, veicolare e digitale. La questione dell’estrazione mineraria dai fondali marini è al centro di accese discussioni a livello internazionale. Occorre stabilire le misure urgenti per la definizione di un sistema di gestione delle materie prime critiche che sono considerate strategiche".



Così in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura a Palazzo Madama.



"L’importanza è data dai numeri: ci sono settantasei miniere ancora attive nel nostro Paese e tutti i materiali che potremmo estrarre sono almeno diciassette e noi oggi ne estraiamo solo due. Per tutte le altre materie prime critiche necessarie dipendiamo dall’estero. Andiamo avanti per ridurre questa dipendenza e dare forza all’estrazione interna, per salvare l’utilizzo delle nostre risorse e concentrarci su una politica industriale seria e concreta".