Pontechianale, oltre cento nuovi parcheggi nella località turistica dell’alta valle Varaita

Pontechianale si prepara al boom della stagione estiva offrendo a villeggianti e turisti oltre 100 nuovi parcheggi gratuiti.

Sono infatti terminati i lavori di tre aree per la sosta nei pressi della seggiovia, del municipio e di fronte al centrale campeggio Acti Lago.

Il progetto più importante riguarda frazione Maddalena, dove è in corso la ristrutturazione dell'ampio edificio adibito in passato a magazzino e sede della Croce Rossa, ora destinato ad un moderno progetto di co-working che promette di diventare un punto di riferimento per i professionisti intenzionati a lavorare senza rinunciare al benessere di una vita in quota.

Tutt'intorno al fabbricato, che ospiterà dall'autunno anche la biblioteca, sono stati ricavati circa sessanta parcheggi: all'asfaltatura appena completata è stata abbinata nei giorni scorsi un'opera di tracciatura delle isole di sosta che permettono di ottimizzare gli spazi, "disegnando" una corolla attorno a quello che sarà l' "ufficio condiviso" di Pontechianale.

Ventiquattro posteggi sono invece previsti in via definitiva nel piazzale ricavato di fronte alla Buca di Bacco, a metà tra l'area residenziale e commerciale del centro paese, a pochi passi dalla seggiovia. Qui, già la scorsa estate era stato ricavato un parcheggio inghiaiato ma ora, con la stesura del manto di asfalto e la tracciatura, viabilità e parcheggi saranno meglio regolamentati.

La porzione più vicina al lago destinata alla sosta dei veicoli è invece quella ricavata nei pressi del Camping Acti Lago che, in prossimità del viale pedonale che conduce alla "spiaggia", riserva ora una ventina di posteggi a beneficio di residenti, villeggianti e turisti.

L'amministrazione comunale, in vista della stagione estiva, ha cercato di stringere i tempi per concludere questo programma di asfaltature che permetterà di distribuire meglio i veicoli in sosta nell'ambito del capoluogo.

In arrivo nei prossimi giorni altre due novità: a Castello la passerella romantica, a Chianale il nuovo parco giochi.