Rifreddo, grande successo per la Festa della Madonna del Devesio

Un evento davvero suggestivo che ha poi lasciato il posto al Molto partecipato momento della messa della della consegna pomeridiana del sonetto all’intera comunità di Rifreddo da parte del sindaco Elia Giordanino. Una cerimonia che ha visto il primo cittadino ricordare i caduti al cippo posto nei pressi del santuario, pronunciare un bel discorso sull’importanza anche sociale della festa del Devesio, che si è chiusa con un grande rinfresco per tutti i partecipanti e con l’accompagnamento musicale della banda di Villafalletto. sera ancora gastronomia e soprattutto musica e balli con l’inimitabile “Trio Capinera”. I festeggiamenti si sono poi conclusi lunedì con i giochi per i bambini e le famiglie al pomeriggio e la cena a base di penne al ragù, preparare dai massacri e dai consiglieri comunali.

“La festa D’la Madona - ha commentato il primo cittadino Elia Giordanino - è sempre un gran bel momento per la nostra comunità e per i molti che dai paesi vicini vengono a trovarci. Per questo ci tengo a ringraziare i massari, tutti i miei consiglieri comunali e tutti coloro che a vario titolo si impegnano per portare avanti questa importante tradizione”.