Corsa in montagna: Marco Moletto sul podio al Fletta Trail

Buoni risultati per i piemontesi impegnati nel fine settimana a Malonno per due gare simbolo della corsa in montagna: il PizTriVertical (sabato 3 agosto) e il Fletta Trail (domenica).

Nella prova di sola salita del sabato, al maschile, Andrea Rostan (Atl. Saluzzo) chiude ottavo, 31mo Nicolò Fontana (GS Fulgor Prato Sesia); al femminile quarto posto per Benedetta Broggi (Sport Project VCO).

Nella prova della domenica, alle spalle del vincitore Michael Soli (Run2gether), già vincitore del Giir di Mont, bella gara di Marco Moletto (Atl. Saluzzo): emerso nella parte alta della classifica a metà gara insieme ad Alric Petit, recuperando posizioni su posizioni, insieme agli avversari dà vita ad una gara tattica, appassionante e ricca di continui attacchi. Il piemontese è terzo sul traguardo, alle spalle di Petit e davanti a Tom Spencer.

Da segnalare ancora il 16mo Elia Mattio (Pod. Valle Varaita).

Al femminile brilla Arianna Dentis (Atl. Saluzzo), sesta davanti alla piemontese della SA Valchiese Alessia Scaini, ottava.