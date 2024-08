Parigi 2024. Thomas Maggiora commenta i Giochi di Sara Curtis: "Siamo entusiasti, è stata meravigliosa"

E' decisamente positiva la prima esperienza di Sara Curtis alle Olimpiadi.

La giovanissima saviglianese tesserata CS Roero e Esercito, 18 anni da compiere nei prossimi giorni, ha conquistato la semifinale nei 50 stile libero dopo finale della staffetta 4x100 sl.

Emozioni da ricordare per sempre ma anche punto di partenza di una promettente carriera.

Thomas Maggiora, tecnico di Sara, ne ha seguito i 50 sl a Parigi e commenta così il debutto ai Giochi della sua atleta: "Siamo decisamente contenti ed entusiasti di quanto fatto da Sara a Parigi. E' stata meravigliosa, alla sua prima esperienza olimpica. Ha dimostrato di essere sul pezzo e di potere stare con l'élite del nuoto mondiale. Ha nuotato in modo eccezionale nella staffetta, entrare in quell'arena con 15000 persone non era facile, è stata fantastica. Ha saputo gestire perfettamente i giorni di pausa rimanendo concentrata. Nella gara individuale ha poi di nuovo nuotato con due tempi vicini al suo migliore. Per altro in una gara dove sono andate tutte molto forte e l'accesso alla finale prevedeva un tempo per il momento proibitivo. Si è confrontata con le più brave, sa che nei prossimi anni può essere tra queste. E' stata un'esperienza molto formativa. Si è divertita, è cresciuta. Sa quanto deve lavorare per arrivare ad essere una delle migliori. Con le compagne si è creato un bel gruppo, le Olimpiadi sono una bellissima emozione. Ora un mese di vacanza e da inizio settembre riprendiamo a lavorare per una stagione impegnativa. Se andrà tutto bene rincorreremo la qualificazione ai mondiali in vasca corta in programma dal 5 al 10 dicembre in Ungheria. Poi ci saranno due campionati italiani, uno in vasca corta a novembre e uno in vasca lunga ad aprile. Molto probabilmente anche un campionato europei juniores a fine giugno e si spera di raggiungere le qualificazioni per i mondiali in vasca lunga a fine luglio a Singapore. Un'altra stagione molto piena, con la consapevolezza che si è già nel mondo di quelle brave e si deve crescere ancora."