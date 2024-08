Cuneo, nel mese di agosto i parcheggi blu restano a pagamento

In questi giorni la Polizia Locale ha ricevuto diverse richieste di chiarimenti in merito alla presunta gratuità dei parcheggi blu nel mese di agosto. La notizia circolata in città, probabilmente derivante dall’errata interpretazione di articoli pubblicati dai giornali locali, non ha alcun fondamento.

L’assessorato competente sta lavorando per valutare la possibilità di introdurre agevolazioni in futuro, ma queste non possono prescindere dall’interlocuzione con le società concessionarie. In ogni caso, se verranno modificate le tariffe dei parcheggi a pagamento, ne sarà data puntuale comunicazione.