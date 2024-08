Maltempo sulla Granda: pioggia e raffiche di vento dal Cuneese al Roero [FOTO E VIDEO]

Interessa tutta la regione l’allerta gialla per temporali diffusa dall’Arpa per il pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto.

"Oggi pomeriggio – scriveva nel suo consueto aggiornamento quotidiano l’Agenzia Regionale per l’Ambiente – ancora condizioni di tempo instabile, con rovesci e temporali sparsi, localmente forti e associati a grandinate e raffiche di vento sostenute, in generale esaurimento in serata. Da domani (giovedì 8, ndr) tempo più stabile con isolati rovesci di calore limitati alle zone montane".

La previsione ha trovato pronta conferma con quanto registrato in Granda a partire dal primo pomeriggio. Poco dopo le 14 un vasto fronte temporalesco è avanzato da ovest verso est interessando prima le valli al confine con la Francia, la zona del Cuneese e quella del Saluzzese. Sul capoluogo in particolare si è abbattuto un nubifragio con pioggia e forte vento. In pochissimo tempo è diventato buio e le strade si sono trasformate in fiumi e l'acqua ha invaso anche i portici di corso Nizza.

La stessa perturbazione si è spostata verso oriente toccando poi il Monregalese e la pianura del Saviglianese, per abbattersi infine sulle zone collinari di Langhe e Roero, dove il temporale è passato con invariata violenza.

Diverse le chiamate e gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco dal Cuneese al Monregalese.

Sceso anche qualche chicco di grandine, per fortuna di piccole dimensioni.

Il video del temporale a Cuneo

[La mappa radar di Arpa per intensità della precipitazione]