Dopo il violento nubifragio vigili del fuoco al lavoro dal Cuneese al Monregalese

Numerosi interventi in corso delle squadre dei vigili del fuoco a causa dell'ondata di maltempo che ha interessato il Cuneese e il Monregalese.



In centro città a Cuneo e dintorni stanno lavorando per la messa in sicurezza a seguito di alberi e pali della Telecom caduti.



A Demonte in località San Marco un tetto è stato divelto dal vento e sta per intervenire la squadra della prima partenza di Cuneo.



Nel Monregalese i vigili del fuoco di Mondovì stanno intervenendo a Marsaglia in località San Rocco e San Bernardo sempre per messe in sicurezza a seguito del violento nubifragio.