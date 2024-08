Un mezzo pesante non rispetta lo stop del semaforo e Demonte torna a bloccarsi

Una settimana fa, a Demonte, l'attivazione del semaforo che regola il passaggio dei mezzi pesanti a senso alternato nella via centrale del paese.

Ieri il primo incidentino, un tamponamento tra due vetture, senza particolari conseguenze. C'è stato anche, però, il primo mancato rispetto del semaforo. Un tir non si è fermato al segnale rosso provenendo da monte e, nel frattempo, è scattato il verde dell'impianto a valle. Conseguenza: al famigerato curvone di Demonte, tutto bloccato, come se il semaforo non ci fosse.

Sicuramente servirà ancora qualche tempo prima che tutto entri a regime e si facciano degli aggiustamenti. Ma, di certo, non si può prescindere dal rispetto dello stop da parte dei mezzi pesanti. Se non si fermano, il semaforo non serve a niente.