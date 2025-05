Lavori di sfalcio dell'erba lungo la statale 21 del Colle della Maddalena

Ieri su Targatocn abbiamo scritto della condizione della Statale 21 del Colle della Maddalena, di competenza Anas, e di alcune provinciali della zona.

Condizioni che non riguardano solo l'asfalto, ma anche la manutenzione del verde che, se non sfalciato con regolarità, soprattutto in questo periodo di continue piogge, invade la sede stradale riducendo, soprattutto in curva o nelle vie di innesto, la visibilità in modo importante.

La segnalazione, ieri, ci era arrivata dalla bassa valle. In alcune foto veniva evidenziato come i margini delle carreggiate fossero incolti al punto da nascondere la segnaletica verticale e costituire un pericolo per l'utenza

E sempre da lì ci arrivano le immagini allegate al pezzo. Stamattina i mezzi di Anas erano al lavoro, proprio lungo la statale 21, in particolare tra Gaiola e Demonte, per il taglio dell'erba che, lo ricordiamo, di norma viene effettuato proprio in questa stagione.

Non sappiamo se l'intervento di oggi sia conseguenza della nostra segnalazione di ieri. Poco importa, comunque. Bene che Anas stia intervenendo, per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Quanto alla Provincia, alle prese con l'annuncio di tagli da parte del governo alle risorse per la manutenzione delle strade, il presidente Luca Robaldo ha evidenziato come l'ente abbia già effettuato lo sfalcio su molte strade di propria competenza e che continuerà gli interventi, partendo dalle direttrici di maggior traffico.