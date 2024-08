Alba, prima seduta per la Commissione Edilizia con elezione di presidente e vice

Giovedì 8 agosto nella sala Urbanistica del Palazzo comunale di Alba si è insediata la nuova Commissione Edilizia. Alla prima riunione, per un saluto, ha partecipato anche il sindaco Alberto Gatto, assessore a Urbanistica ed Edilizia privata.

«Come amministrazione – ha detto il sindaco Alberto Gatto ai membri - vi auguriamo buon lavoro assicurandovi collaborazione e dialogo per snellire e velocizzare le pratiche ed i vari procedimenti richiesti dai cittadini. La commissione edilizia è un organo consultivo importante che viene rinnovato ogni cinque anni. Si esaminano numerose pratiche e funge da garanzia per l’amministrazione e i cittadini. Sono certo che la nuova commissione saprà interpretare al meglio il compito che le è stato affidato. Al neo presidente Currado, alla vice presidente Bove e a tutti gli altri componenti auguro buon lavoro».

Durante la seduta, dopo un ampio confronto, la Commissione ha nominato all’unanimità come presidente l’architetto Roberto Currado e come vice presidente il geologo Annalisa Bove.

I membri Commissione Edilizia sono stati selezionati attraverso un bando pubblico indetto dall’Amministrazione comunale. Sulla base dei 42 curriculum pervenuti nei tempi prestabiliti, tra i 33 candidati in possesso dei requisiti, sono stati selezionati i 9 componenti eletti dal Consiglio comunale:

• Architetto esperto in materia storico-artistica - Arch. Roberto Currado - presidente;

• Geologo esperto in materia di tutela del suolo - Geol. Annalisa Bove – vice presidente;

• Architetto o Ingegnere esperto in materia architettonico-ambientale - Arch. Luisella Imbimbo;

• Architetto o Ingegnere esperto in materia urbanistica Arch. - Giuseppe Gonella;

• Architetto o Ingegnere esperto in materia strutturale - Ing. Davide Adriano;

• Geometra esperto in materia catastale e topografica - Geom. Stefano Sottero;

• Avvocato esperto in materia civilistica - Avv. Chiara Cordero;

• Avvocato esperto in materia amministrativa - Avv. Piergiorgio Coppa;

• Tecnico esperto in impiantistica - Ing. Giuliano Pressenda.