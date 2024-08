Nel cuneese l'aria diventa elettrica: decine i fulmini caduti sulla Granda durante il temporale di mercoledì

Un temporale che, visto il pregresso del 2 agosto, ha fatto temere per il peggio. Così a Torino in pochi minuti, dopo le prime gocce, molte vetture hanno cercato riparo sotto i portici di via Roma e non solo. Si temeva per i propri parabrezza, per l’incolumità delle macchine e di se stessi, ma, passato il maltempo, si è potuto appurare come, nonostante qualche disagio il fenomeno eccezionale di venerdì scorso non avesse nulla a che vedere con quanto avvenuto mercoledì.

Come riportano i dati di Datameteo.com precipitazioni hanno superato in alcuni punti i 30 mm (venerdì scorso hanno sfiorato i 90 mm a Venaria), mentre le raffiche di vento sono state simili a quelle della settimana scorsa con punte a 75 km/h.