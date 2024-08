Pocapaglia e Pollenzo: un successo l'attività dell'Estate Bimbi del "gruppo Narrazioni"

L'Associazione Gruppo Narrazioni ha concluso in bellezza l'edizione 2024 del suo Estate Bimbi con una grande festa finale lo scorso sabato 3 agosto. Quest'anno le attività si sono svolte presso la scuola dell'infanzia di Pocapaglia e l'oratorio Amedeo di Savoia a Pollenzo, coinvolgendo un numeroso gruppo di bambini tra i 3 e gli 11 anni.



L'Associazione, attiva da tempo nei comuni di Bra, Pocapaglia, Sommariva del Bosco, Marene e dintorni, ha offerto negli anni una serie di servizi per bambini e ragazzi, come doposcuola, laboratori ludico-creativi, attività educative e, ovviamente, l'Estate Bimbi. Quest'anno, l'evento ha coinvolto in totale 46 bambini che hanno partecipato a molte interessanti attività, tra cui laboratori artistici, di cucito, di cucina e di orticoltura, attività sportive e teatrali, di canto e di ballo, giochi di gruppo, compiti, passeggiate all'aria aperta, attività con gli animali, cacce al tesoro, visione di film, giornate in piscina, gite e molto altro.



Il tema di quest’anno è stata l’arte in tutte le sue forme, infatti il titolo del centro estivo, riportato anche sulle bellissime magliette omaggiate a bambini e staff, era proprio “Saranno Famosi”. Il tutto si è concluso con un grande spettacolo, preparato dai bambini durante l'estate, che ha incluso recitazione, canto, ballo e comicità. La recita è stata un successo, con i bambini che si sono esibiti davanti alle famiglie, agli sponsor, ai volontari e alle autorità locali, e la festa si è conclusa con un ricco buffet.



In occasione della serata finale è stato allestito anche un “Mercatino d’Estate” in cui poter ammirare ed acquistare, con un offerta libera, i magnifici lavoretti realizzati dai bambini. Il ricavato del mercatino verrà utilizzato dall’Associazione per l’acquisto di materiali, come giocattoli e oggetti di cartoleria, fondamentali per la realizzazione delle future attività con i bambini.



I membri del Direttivo dell'Associazione hanno espresso soddisfazione per il successo dell'edizione 2024 e hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a realizzarla, tra cui le aziende locali Monchiero & C. S.N.C., Sodano S.R.L., Autotecnica 3G S.N.C., Hair Ben-Essere e Andrea Vanni Rappresentanze Edili, le quali hanno fornito un fondamentale contributo economico che è stato utilizzato per l'acquisto delle suddette magliette a tema “Saranno Famosi” e del materiale necessario alla realizzazione dei lavoretti creativi. Il contributo delle aziende è servito inoltre a far partecipare alcuni membri dello staff dell’Associazione ai corsi di primo soccorso e anti-incendio, fondamentali per garantire la piena sicurezza dei bambini.



I ringraziamenti sono andati anche al Comune di Pocapaglia e a quello di Bra, con i quali l’Associazione porta avanti da diversi anni una fruttuosa collaborazione, oltre che alla fondazione C.R.C., che ha elargito contributi economici destinati al servizio di Estate Bimbi del Comune di Pocapaglia. Alla serata conclusiva erano presenti l’Assessore Lucilla Ciravegna, rappresentante della Giunta Comunale Braidese, e la Consigliera Stefania Canello, in rappresentanza della Giunta Pocapagliese.



L’Associazione Gruppo Narrazioni ha inoltre espresso la sua gratitudine a Don Marco Bevione, il quale ha concesso l’utilizzo degli spazi dell’oratorio di Pollenzo, alle cuoche, che si sono occupate di servire i pasti ai bambini, a Gianfranco Delcampo, che ha fornito in prestito il materiale del campo sportivo di Pollenzo, al Club Unesco di Pollenzo, nella persona di Valerio Tibaldi, che ha offerto l’utilizzo del palcoscenico durante la serata della recita, all’azienda Acqua Viva, che ha fornito due utilissimi dispenser d’acqua per entrambi i servizi di Estate bimbi e ha omaggiato i bambini di coloratissime borracce, e infine ai volontari, che hanno donato il loro tempo e le loro energie, trasmettendo ai bambini tanti utili insegnamenti. Tra questi si sono distinti Gaston Cingolani, Loredana Costamagna, Pasquale Lombardi, Alessandro Magliano, Nadia Manuello, Tore Milano, Maria Paola Pelissero, Mariangela Pezzana e Claudio Rosso (presidente del Comitato di Frazione di Pollenzo).



L'Associazione ha anche ringraziato lo staff composto da Francesca Aimar, Lisa Alessio, Elena Barbero, Silvia Berrino, Chiara Brero, Marie Ebe-Sène, Francesca Edmondo, Elizabeth Martino, Federica Maschio, Maria Mazzotta, Simone Petito e Sara Pioggia. Gli operatori hanno avuto un ruolo fondamentale per la realizzazione delle attività quotidiane e sono stati un punto di riferimento importante per i bambini.



Durante la festa, è stato consegnato un piccolo dono di ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del servizio. L'Associazione Gruppo Narrazioni saluta e dà appuntamento alla prossima estate.