Tre amici di Saluzzo, una Renault 4 del '90 e un viaggio con destinazione Dakar

Una Renault 4 bianca del 1990, targata Genova, sarà il mezzo con cui tre ragazzi del Saluzzese proveranno ad affrontare circa 6 mila chilometri, in circa 15 giorni, per raggiungere la mitica Dakar, in Senegal.

Attraverso Francia, Spagna, Marocco, Mauritania e, infine, il Senegal. Partenza oggi 9 agosto, verso le 14, proprio dalla capitale del Marchesato.

Tre amici con la voglia di vivere un'avventura e di immergersi in un viaggio di conoscenza e scoperta.

Sono Alex Mirto, saluzzese di 33 anni, il proprietario del mezzo, comprato quattro anni fa, responsabile commerciale di un'azienda del territorio; Marco Fissore, 34 anni, titolare del Caffè della Vittoria a Saluzzo e infine Alessandro Olivero, 33 anni, di Moretta, quello che ne sa di più di meccanica e auto.

E' stato proprio suo suocero, Massimo Sorasio, elettrauto di Moretta, a lavorare per circa un anno sulla vettura, con dedizione e passione. Non è scontato portare a termine la missione, perché i chilometri sono tantissimi e le temperature molto alte. Oltre al fatto che la vettura, pur essendo stata messa a punto al meglio, è stata preservata il più possibile nella sua originalità.

Cosa ci sarà a bordo? Tre gomme di scorta, di cui due tassellate per i percorsi fuori pista, alcuni ricambi dei pezzi maggiormente suscettibili a rottura, il bagaglio personale, cibo in scatole a la tenda. Perché molte notti saranno all'avventura, senza prenotazioni e programmi. Del resto, con una vettura così datata, non è scontato che tutto fili liscio, per cui meglio essere attrezzati per potersi fermare dove capita. Anche questo fa parte dell'avventura, del resto.

Preparati tutti i documenti, i visti, le assicurazioni, muniti di "carnet du passage" e patente internazionale, sono pronti per la partenza. Budget previsto, circa 3 mila euro a testa. Rientreranno in volo, facendo spedire l'auto.

"Siamo molto carichi ed eccitati - racconta Alex. Io per lavoro ho sempre viaggiato tanto, ma questa avventura mi darà l'occasione, assieme ai miei amici, di immergermi completamente in questa dimensione di esplorazione e conoscenza. E' proprio ciò che ci ha spinti ad organizzarla: la voglia di sperimentare un modo diverso di viaggiare, senza troppi programmi o vincoli, accettando l'imprevisto. Siamo pronti!".

E' possibile seguirli su https://www.instagram.com/r4teampiemonte/