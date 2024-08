L’assessore regionale Bongioanni visita l’incubatoio ittico di Fossano

L’assessore regionale con delega alla Pesca, Paolo Bongioanni, ha visitato l’incubatoio ittico di Fossano, in frazione Cussanio, gestito dall’Associazione Pesca Ambiente e dalla Federazione italiana pesca sportiva, attività subacquee.

“Ringrazio l’assessore regionale per aver dimostrato molta attenzione verso il nostro settore - commenta Giacomo Pellegrino, presidente provinciale e regionale della Fipsas -. Una visita che, ne sono certo, darà i suoi buoni frutti nel prossimo futuro, con lo sviluppo di nuovi ed interessanti progetti. Sempre con la priorità di tutelare l’ambiente ed il territorio”.

“L’assessore Bongioanni - prosegue Pellegrino - è rimasto molto colpito dall’attività che svolgiamo presso l’incubatoio di Cussanio, ospitati in locali gentilmente concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e che proprio due anni fa sono stati ulteriormente ampliati, per poter aumentare l’attività. In questo incubatoio vengono allevate solo trota marmorata che popola le acque dei corsi d’acqua in media e alta valle, nonché fario mediterranea, che si trova nelle parti più basse dei torrenti e nei fiumi di pianura. Un’attività costante ed impegnativa, per la quale ringrazio i molti volontari che si impegnano quotidianamente”.

La visita all’incubatoio ittico di Fossano, si è svolta dopo un incontro in Regione Piemonte tra il presidente Pellegrino e l’assessore Bongioanni, dove si è parlato ad ampio raggio della pesca sportiva, delle criticità del settore e soprattutto dei prossimi progetti e delle attività della Federazione. “Tra queste - sottolinea il presidente Fipsas Pellegrino - il ripopolamento dei fiumi con le specie autoctone, allevate proprio nell’incubatoio che ha visitato l’assessore Bongioanni. Un’azione mirata per tutelare il nostro ecosistema”.

Il presidente provinciale e regionale Fipsas Pellegrino e l’assessore regionale Bongioanni, per poter parlare in maniera più approfondita dell’attività della pesca sportiva, per studiare le soluzioni più adatte alle criticità del settore, per valutare proposte e pianificare progetti futuri, hanno concordato una serie di appuntamenti presso la Regione Piemonte, che inizieranno già dalla prossima settimana. “Si tratta di una sorta di calendario operativo - conclude il presidente Fipsas Pellegrino - molto utile per le iniziative, le attività e le sfide che ci attendono nei prossimi anni”.