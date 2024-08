Incidente stradale sulla tangenziale di Mondovì nel pomeriggio di oggi domenica 11 agosto. Un'auto è finita contro il guardrail.

Gli occupanti sono stati affidati alle cure degli operatori dell'Emergenza sanitaria 118 e sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Mondovì per la messa in sicurezza del mezzo, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso e gestione della viabilità.



Possibili disagi al traffico.